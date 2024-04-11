Мадридский Атлетико дома переиграл дортмундскую Боруссию (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Боруссии и Атлетико повезло друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов – наименее статусная пара. Однако последние тенденции обещали интересный футбол. Диего Симеоне научил мадридскую команду лучше позиционно атаковать, а у Дортмунда прогресс в работе с мячом заметен после прихода в штаб Нури Шахина.

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Атлетико шокировал прессингом

У нынешнего Атлетико много достоинств, но прессинг – не одно из них. Тем удивительнее, как "матрасники" задушили Боруссию на старте поединка. Они настолько настойчиво и грамотно мешали соперникам разыгрывать, что Дортмунд имел потерю за потерей у собственной штрафной площади.

Уже на четвертой минуте гости поплыли. Де Пауль перехватил пас Маатсена и открыл счет. Боруссия ничего не могла поделать с интенсивностью Атлетико. Мадридцы были более организованными в каждой фазе. Это вылилось во второй пропущенный – защитники БД не поделили мяч, а Мората и Гризманн вывели на гол Лино.

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Боруссия почувствовала кислород

Получив комфортное преимущество, Атлетико ослабил давление. Период тотальной доминации завершился с красноречивой статистикой ударов – 8:1. Лишь после этого Боруссия получила шанс перейти в атаку. Впрочем, все равно ничего не получалось.

В центре поля стояла стена, а на флангах дриблинг Санчо и Адейеми сталкивался с двойной подстраховкой. Единичные удары успевала блокировать оборона. Боруссия контролировала мяч, но не контролировала игру.

Ситуация изменилась после перерыва. Дортмунд начал быстрее двигать мяч – возникли коридоры для передач, появились варианты для акцентированных ударов. Владение Боруссии достигло 70%, а Забитцер и Фюлькруг проверили бдительность Облака.

Огненный финал – интрига жива

Атлетико крайне редко шел большими силами в атаку, но мог оформить разгром благодаря стандарту. Гризманн шикарно подал со штрафного на дальнюю штангу, куда врывался Лино. Кобель чудом потащил удар бразильца в упор.

Хозяева упустили шанс снять вопросы перед выездом в Дортмунд 16 апреля, а немцы наоборот вернули интригу. Наконец у Боруссии прошла комбинация через центр – серия тонких передач завершилась пасом Брандта на Алле. Рикошет помог форварду сократить отставание.

Последние минуты были очень нервными с моментами обеих команд. Корреа не реализовал почти выход один на один, а Байно-Гиттенс и Брандт попали в перекладину.