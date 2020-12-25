Полузащитник Милана Саму Кастильехо имеет сразу несколько предложений из чемпионата Испании.

Севилья, Валенсия и Атлетико готовы приобрести испанского вингера уже в зимнее трансферное окно.

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По информации Mundo Deportivo, речь идет о полноценном трансфере. Милан оценивает игрока в 15 млн евро, однако может согласиться на обмен игроками с Атлетико – "россонери" хотят приобрести Эктора Эрреру и Стефана Савича.

К слову, Кастильехо провел 19 матчей в составе Милана в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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