Три поражения подряд заставляли команду Диего Симеоне с первых минут лететь на ворота Гранады. "Матрацникам" удалось забить быстрый гол уже на второй минуте матча: Фелиш убежал от защитников в центре поля, протянул сферу до линии штрафной и пробил в дальний угол ворот – Машимиану в падении не дотянулся до круглого.

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Через 15 минут Мачис забил роскошный чудо-гол, пробив метров с сорока, совершенно неожиданно для Облака. В середине тайма Лемар мог выходить один на один с Машимиану, однако португальский кипер вышел далеко из ворот и выбил мяч. Однако сфера задержалась в поле, Луиш смело пошел дальше и в подкате уже на линии выбил круглого за пределы поля.

На последней минуте первого тайма Фелиш результативно замкнул навес головой, но арбитр неожиданно взятие ворот отменил, хотя видимого нарушения правил не было. Просматривать VAR он также отказался.

После перерыва лишь стойка спасла Гранаду от гола после выстрела Фелиша. Уже в следующей атаке хозяева забили: арбитр решил отдать долг "матрасникам", но видеопомощь заставила его зафиксировать преимущество андалусийцев. За десять минут до завершения матча Облак успел среагировать на выстрел Суареса под перекладину и спас Атлетико от третьего гола. На последней минуте Машимиану ошибся на выходе, отразив мяч перед собой после удара Лемара, однако самоотверженно бросился под добивание.

Победа принесла Гранаде 22 очка и подняла на двенадцатую строчку, Атлетико с 29 пунктами остался пятым.

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