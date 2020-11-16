27-летний вратарь получил травму на разминке перед матчем Лиги наций, сообщает AS.

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Облак во время занятия почувствовал боль в ранее прооперированном плече и не смог выйти на поединок против сборной Косово. Медперсонал словенской национальной команды пока следит за восстановлением кипера и тот, возможно, сможет сыграть против сборной Греции. Однако, если восстановительный процесс затянется, то словенец не сможет помочь "матрасникам" в 10-м туре Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Ян Облак провел 10 матчей во всех турнирах, 5 из них – "сухие". Несколько лет назад он получил тяжелую травму плеча во время неудачного падения на газон в одном из поединков Примеры.

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