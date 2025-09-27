Атлетико в рамках 7 тура Ла Лиги разгромил Реал Мадрид (5:2). Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Атлетико уничтожил Реал со счётом 5:2. "Матрацники" открыли счет в матче благодаря точному удару Ле Нормана. Реал ответил забитыми мячами Килиана Мбаппе и Арды Гюллера.

Атлетико унизил Реал в дерби – магия Альвареса, 10-й гол Мбаппе, Гюллер оформил гол+пас и стал антигероем

Александер Серлот сравнял счет перед свистком на перерыв. Уже во втором тайме подопечные Диего Симеоне были совершенно беспощадны и завершили свой камбек: дважды забил Хулиан Альварес, а финальный счет на табло оформил вышедший на замену Антуан Гризманн.

