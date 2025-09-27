Атлетико подходит к мадридскому дерби не в лучшем положении – сейчас оказались лишь на девятой строчке и все еще ищут свою оптимальную игру. Единственным лучиком надежды стала напряженная победа над Райо Вальекано 3:2, где героем стал Альварес, оформив хет-трик.

Зато Реал демонстрирует безупречную форму: команда Анчелотти выиграла все матчи чемпионата, добавив к этому уверенную победу над Марселем в Лиге чемпионов. А недавний разгром Леванте 4:1 лишь подчеркнул, в какой отличной форме подходит королевский клуб к главному поединку столицы Испании.

В седьмом туре Ла Лиги каталонская Барселона принимает Реал Сосьедад. Специалисты betking, бесспорно, считают фаворитами хозяев – 1,27. Ничья оценена коэффициентом 6,33. Триумф Сосьедада – 8,50.

Уже на первых минутах хозяева могли выйти вперед – Сьорлот выскочил один на один с Куртуа, однако в решающий момент Милитао успел в подкате выбить мяч из-под ноги нападающего. Самоотверженное вмешательство защитника спасло Реал от неизбежного гола, но после этого бразилец нуждался в помощи медиков.

Постепенно Реал завладел мячом и пытался контролировать игру, однако именно Атлетико создал настоящую опасность. После подачи Барриоса с правого фланга Серлот пробил головой, заставив Куртуа спасать команду и переводить мяч на угловой. Но уже следующая атака стала результативной – Симеоне выполнил навес в штрафную, и Ле Норман мощным ударом головой с линии вратарской площадки открыл счет. 1:0 – стадион взорвался в бешеных овациях.

Несколько минут спустя Атлетико снова обострил игру: навес Альвареса нашел адресата в штрафной, но удара так и не произошло. Уже позже Симеоне вышел тет-а-тет с Куртуа, однако голкипер Реала выиграл дуэль, а затем арбитр зафиксировал офсайд.

И следующая атака гостей стала результативной. Арда Гюлер тонким пасом разрезал оборону Атлетико и вывел Мбаппе на оперативный простор. Килиан хладнокровно переиграл Облака, пробив в дальний угол, и оформил свой десятый гол сезона.

37-я минута ознаменовалась голом, и на этот раз в главной роли оказался ассистент предыдущего взятия ворот. Винисиус прорвался по левому флангу и выполнил ювелирную передачу точно в центр штрафной на Гюлера, который с отметки хладнокровно отправил мяч в правый угол. Хаби Алонсо не сдерживал эмоций – 1:2!

Уже через мгновение Альварес решился на дальний выстрел с 27 метров и попал в правую стойку! Мяч отскочил за пределы поля, а Диего Симеоне, не скрывая эмоций, подсказывал своим подопечным у бровки.

Казалось, Атлетико быстро возвращает интригу – после подачи Альвареса с углового мяч рикошетом от руки Ленгле оказался в сетке. Трибуны уже взорвались празднованием, однако радость хозяев длилась недолго: нарушение было очевидным, и арбитр отменил взятие ворот, однако VAR все же использовался.

Арбитр компенсировал к первому тайму семь минут, и именно в этот отрезок Атлетико нашел свой шанс. Серлот выиграл позицию в штрафной площади и точным ударом головой отправил мяч мимо Куртуа, сравняв счет в напряженном дерби. С таким счетом команды и отправились в раздевалки.

Второй тайм начался так же ярко, не уступая по накалу событиям первой половины. В штрафной площадке Гюлер поднял ногу слишком высоко и попал в голову Гонсалеса. Арбитр сразу отреагировал – желтая карточка для турка и пенальти для Атлетико. К точке подошел Альварес и уверенным ударом в правый угол переиграл Куртуа, который не успел дотянуться до мяча – 3:2!

На 62-й минуте Гонсалес выполнил точную передачу на Серлота, который оказался в отличной позиции, чтобы удвоить преимущество Атлетико, однако его удар парировал Куртуа. Уже через две минуты Тибо вынужден был доставать мяч из сетки: Альварес со штрафного исполнил шедевральный удар, закрутив мяч в левую верхнюю девятку – 4:2!

По количеству моментов, а точнее из-за их почти полного отсутствия, казалось, что матч с таким счетом завершится спокойно. Однако Атлетико решил не останавливаться и довести дело до разгрома. Баэна выполнил разрезную передачу на Гризманна, и француз, оказавшись один на один с Куртуа, хладнокровно реализовал момент – 5:2! Финальный свисток зафиксировал разгром Атлетико над Реалом в мадридском дерби.

