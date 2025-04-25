В рамках программы дня в 33-м туре Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 33-й тур

Осасуна – Севилья – 1:0

Гол: Рубен Гарсия, 25

Удаление: Люкебакио, 32 (Севилья)

Атлетико – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Сёрлот, 3, Галлахер, 45, Альварес, 77

Бетис – Вальядолид – 5:1

Голы: Хесус Родригес, 17, Кучо, 64, Иско, 66, Перо, 84, Эззалзули, 90 – Чуки, 41

"Куда ты едешь? Что это за лига?": польский форвард затащил сенсацию в полуфинал ЛЧ, и остался изгоем на родине

Севилья продлила безвыигрышную серию в Ла Лиге до шести туров, потерпев пять поражений. Четвертый приход Хоакина Капарроса на пост главного тренера подарил надежду в предыдущем туре – андалусийцы расписали вничью с Алавесом – но уже во втором матче под его руководством "рохибланкос" уступили Осасуне.

Памплонцы вышли вперед уже на 25-й минуте, а на 32-й они еще и в большинстве остались в результате удаления Люкебакио. Это был страшный удар по атаке нервионцев – они чаще били по воротам, однако даже на 1,0 xG не наиграли. Севилья потерпела минимальное поражение, оставшись в пяти очках от зоны вылета. Наваррцы же держатся в двух баллах от зоны ЛЕ.

Вальядолид наконец-то отмучился. "Пусела" приехала в гости к Бетису и потерпела сокрушительное поражение (1:5). Таким образом, кастильцы оформили официальный вылет из Ла Лиги – до спасительной семнадцатой позиции им не хватает 18 очков при пяти турах до конца сезона. "Вердибланкос" же по крайней мере на два дня поднялись в зону ЛЧ.

В параллельной встрече Атлетико разгромил Райо Вальекано – 3:0. Серлот забил свой 7-й гол в ворота "молний" в чемпионате (только Винисиус забивал им чаще), в то время как Альварес отметился 15-м точным выстрелом за "матрасников". В истории Атлетико в Ла Лиге только четыре футболиста имели больше голов в дебютном сезоне за клуб:

Подопечные Чоло Симеоне расположились в шести очках от второй и четвертой позиций. Райо же довел безвыигрышную серию до четырех туров, отстав от зоны еврокубки на три зачетных балла.

Жирона в большинстве оконфузилась с аутсайдером – Цыганков потерял 2 супермомента, но создал еще и запустил гол