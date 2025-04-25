Атлетико разгромил Райо Вальекано, Бетис отправил Вальядолид в Сегунду, Севилья сделала шаг к вылету из Ла Лиги
В рамках программы дня в 33-м туре Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2024/25, 33-й тур
Осасуна – Севилья – 1:0
Гол: Рубен Гарсия, 25
Удаление: Люкебакио, 32 (Севилья)
Атлетико – Райо Вальекано – 3:0
Голы: Сёрлот, 3, Галлахер, 45, Альварес, 77
Бетис – Вальядолид – 5:1
Голы: Хесус Родригес, 17, Кучо, 64, Иско, 66, Перо, 84, Эззалзули, 90 – Чуки, 41
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Севилья продлила безвыигрышную серию в Ла Лиге до шести туров, потерпев пять поражений. Четвертый приход Хоакина Капарроса на пост главного тренера подарил надежду в предыдущем туре – андалусийцы расписали вничью с Алавесом – но уже во втором матче под его руководством "рохибланкос" уступили Осасуне.
Памплонцы вышли вперед уже на 25-й минуте, а на 32-й они еще и в большинстве остались в результате удаления Люкебакио. Это был страшный удар по атаке нервионцев – они чаще били по воротам, однако даже на 1,0 xG не наиграли. Севилья потерпела минимальное поражение, оставшись в пяти очках от зоны вылета. Наваррцы же держатся в двух баллах от зоны ЛЕ.
Вальядолид наконец-то отмучился. "Пусела" приехала в гости к Бетису и потерпела сокрушительное поражение (1:5). Таким образом, кастильцы оформили официальный вылет из Ла Лиги – до спасительной семнадцатой позиции им не хватает 18 очков при пяти турах до конца сезона. "Вердибланкос" же по крайней мере на два дня поднялись в зону ЛЧ.
В параллельной встрече Атлетико разгромил Райо Вальекано – 3:0. Серлот забил свой 7-й гол в ворота "молний" в чемпионате (только Винисиус забивал им чаще), в то время как Альварес отметился 15-м точным выстрелом за "матрасников". В истории Атлетико в Ла Лиге только четыре футболиста имели больше голов в дебютном сезоне за клуб:
15 - Máximos goleadores de @Atleti en su temporada debut en @LaLiga en el Siglo XXI- OptaJose (@OptaJose) 24 апреля, 2025
24 - @FALCAO
22 - @AntoGriezmann
21 - @LuisSuarez9
16 - @DiegoForlan7
15 - @9julianalvarez
Тела. #Atleti ? pic.twitter.com/Qm7ITPM0Sh
Подопечные Чоло Симеоне расположились в шести очках от второй и четвертой позиций. Райо же довел безвыигрышную серию до четырех туров, отстав от зоны еврокубки на три зачетных балла.
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