Ювентус снова потерпел поражение в товарищеском матче. На этот раз обидчиками "бьянконери" стал Атлетико.

Товарищеский матч

Атлетико – Ювентус – 4:0

Голы: Мората, 10, 43, 62, Кунья, 90+2

Незабитый пенальти: Фелиш, 40

Сообщалось, что этот спарринг вообще может не состояться из-за опасной обстановки в Израиле, но команды вышли на поле. Может быть, Ювентус об этом пожалел. По крайней мере, Массимилиано Аллегри имеет все причины. Его команда безвольно проиграла.

Де Кетеларе оформил хет-трик, забивали только новички – Милан победил в секретном спарринге со счетом 7:1

Любопытно, что главным обидчиком Ювентуса стал Альваро Мората. Испанец в прошлый сезон провел в составе туринцев, но те не захотели выкупить его контракт. Мората оформил хет-трик, что с ним случается очень редко даже в товарищеских матчах. Еще гол добавил Матеус Кунья, а Жоау Фелиш не смог реализовать пенальти.