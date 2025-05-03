Атлетико разделил очки с Алавесом – баски обошли Цыганкова в битве за выживание в Ла Лиге
В рамках субботней программы Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2024/25, 34-й тур
Алавес – Атлетико – 0:0
Вильяреал – Осасуна – начало в 17:15
Лас-Пальмас – Валенсия – начало в 19:30
"Скажу о своем будущем 25-го мая": Анчелотти уклонился от вопроса о сборной Бразилии и поклялся в верности Реалу
Атлетико не смог победить Алавес. "Матрасники" де-факто не имеют шансов на чемпионство, а в вылет из зоны ЛЧ при 12-очковом гандикапе тоже верится слабо. Высокую мотивацию при выезде в Виторию-Гастейс имели только мадридские ультрас, которые разгромили одну из кафешек и ждали драку с баскскими коллегами – впрочем, полиция загнала гостей на площадь и отправила обратно в столицу.
120 miembros del Frente Atlético estaban en Vitoria a primera hora de la mañana.— ULTRAS ? ACCOUNT OF (@UltrasAccountOF) May 3, 2025
Después, y sin motivo aparente, fueron acompañados a los autobuses en los que habían llegado y devueltos a Madrid sin posibilidad de ver el partido.#ultras pic.twitter.com/LojBfatL9S
А матч оказался невеселым. Алавес нанес 8 ударов, Атлетик – 9, а голов болельщики не увидели. Лучшими в этой встрече стали голкиперы.
¡ES UN PARADÓN!- ЛАЛИГА (@LaLiga) 3 мая, 2025 г
@AntonioSivera1#LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/EelSeWCUGh
Эста де Кикегол.#LALIGAHighlights#AlavésAtleti | #GoazenGlorioso pic.twitter.com/z8LrKKKKKLc- Депортиво Алавес (@Alaves) 3 мая, 2025
Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Для Атлетико этот результат мало что значит, а вот Алавес явно желал большего. Баски обошли Жирону, но их отрыв от зоны вылета увеличился только до трех очков.
Реал и Манчестер Сити – миллиардеры, Юве живет в долг, космическая АПЛ: анализ доходов и расходов топ-чемпионатов Европы