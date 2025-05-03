В рамках субботней программы Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 34-й тур

Алавес – Атлетико – 0:0

Вильяреал – Осасуна – начало в 17:15

Лас-Пальмас – Валенсия – начало в 19:30

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Атлетико не смог победить Алавес. "Матрасники" де-факто не имеют шансов на чемпионство, а в вылет из зоны ЛЧ при 12-очковом гандикапе тоже верится слабо. Высокую мотивацию при выезде в Виторию-Гастейс имели только мадридские ультрас, которые разгромили одну из кафешек и ждали драку с баскскими коллегами – впрочем, полиция загнала гостей на площадь и отправила обратно в столицу.

120 miembros del Frente Atlético estaban en Vitoria a primera hora de la mañana.

Después, y sin motivo aparente, fueron acompañados a los autobuses en los que habían llegado y devueltos a Madrid sin posibilidad de ver el partido.#ultras pic.twitter.com/LojBfatL9S — ULTRAS ? ACCOUNT OF (@UltrasAccountOF) May 3, 2025

А матч оказался невеселым. Алавес нанес 8 ударов, Атлетик – 9, а голов болельщики не увидели. Лучшими в этой встрече стали голкиперы.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Для Атлетико этот результат мало что значит, а вот Алавес явно желал большего. Баски обошли Жирону, но их отрыв от зоны вылета увеличился только до трех очков.

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