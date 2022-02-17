Провальные результаты в нынешнем сезоне могут стоить работы аргентинскому специалисту. Атлетико в последнее время не жалеет денег на футболистов, но команда не демонстрирует соответствующего уровня игры.

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По информации Cadena Ser, мадридцы рассматривают вариант с отставкой Диего Симеоне. Этот вопрос впервые стал темой для обсуждений в клубе. Смена тренера может состояться летом, но Атлетико уже присматривается к потенциальным кандидатам на замену.

Напомним, Диего Симеоне возглавил Атлетико в декабре 2011 года, с которым с тех пор выиграл 8 титулов. Среди них – два чемпионства в Ла Лиге.

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