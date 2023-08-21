Атлетико и Бетис в рамках матча 2-го тура Ла Лиги 2023/24 сильнейшего не определили. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Атлетико и Бетис стартовали в новом сезоне Ла Лиги с довольно ярких побед, так что их встреча на "Бенито Вильямарин" обещала быть интересной. К сожалению, прогнозы подвели. Поединок оказался тягучим и очень бедным на моменты.

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Особенно разочаровал Атлетико, который за 96 минут провёл всего пять ударов – два из них заблокировали, а один прошёл после углового. Попасть в створ удалось лишь раз. Эрмосо замыкал подачу Гризманна, пробив головой под перекладину, но Силва парировал.

За все основное время мадридцы наиграли всего на 0,4 ожидаемых гола. Интересно, что в первом тайме "матрасники" вообще не имели ударов – это пятый случай в эпоху Диего Симеоне в Ла Лиге. В последний раз это случалось в октябре 2022-го.

Бетис же был значительно активнее, нанеся полтора десятка выстрелов с суммарной остротой в 0,74 xG. Правда, почти все перспективные моменты андалусийцы создали в первом тайме – и их было не так уж много.

Хозяева тревожили перспективными вбеганиями в штрафную с ударным завершением. Раз 4-5 мяч пролетал рядом со штангой, однако попасть в створ так и не удалось.

После 50-й минуты игроки Бетиса вообще ничего не создали – как и Атлетико. В итоге финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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