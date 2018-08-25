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Атлетико – Райо Вальекано: прямая трансляция

20:15 5 Читати українською
Атлетико – Райо Вальекано: прямая трансляция
Атлетико – Райо Вальекано: прямая трансляция 25 августа

Во 2 туре испанской Примеры Атлетико принимает Райо Вальекано. Смотрите прямую трансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 2 тура Примеры Атлетико – Райо Вальекано начнется в 21:15 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Атлетико - Райо Вальекано: Суббота 25 августа 2018

Атлетико
до матча
7
час
:
36
мин
Райо Вальекано
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Испания Райо Вальекано Райо Вальекано Атлетико Атлетико Атлетико - Райо Вальекано
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