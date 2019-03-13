Атлетико с Симеоне проиграл все противостояния с командами Роналду в Лиге чемпионов

Мадридский Атлетико с Диего Симеоне во главе уступил во всех 5 противостояниях с командами Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Ювентус благодаря хет-трику Криштиану Роналду выбил Атлетико из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Ювентус – Атлетико – 3:0 – видео голов и обзор матча

Таким образом, "матрасники" в эпоху Диего Симеоне проиграли уже 5-е противостояние в ЛЧ из 5 против команд, в которых играет португальский бомбардир. Началось все с финала сезона 2013/2014 в Лиссабоне, где Серхио Рамос на 90+3 перевел игру в экстратаймы, а там Реал разбил своих соседей со счетом 4:1. После этого мадридские команды еще 3 сезона подряд встречались друг с другом.

Атлетико уже не сыграет в домашнем финале Лиги чемпионов в этом сезоне.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов