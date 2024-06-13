Вулверхэмптон подписал пятилетний контракт с 20-летним защитником Браги Родригу Гомешем, информирует официальный сайт клуба. Соглашение предусматривает опцию продления ещё на один сезон. Согласно порталу Mais Futebol, этот трансфер обошёлся "вулвз" в 15 млн евро. Брага сохранила за собой право получения 10% с последующей перепродажи игрока.

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Сообщается, что мадридский Атлетико долгое время следил за Гомешем и даже провёл предварительные переговоры с Брагой о подписании защитника. Однако Вулверхэмптон вклинился в эту гонку и предложил португальскому клубу конкретные условия.

Гомеш выступал за "канониров" с сезона 2020/21. За это время он провёл в составе Браги 51 игру. В 36 матчах прошлого сезона он забил 9 голов и оформил 8 ассистов в 36 матчах чемпионата. Он может сыграть как флангового защитника, так и латераля.