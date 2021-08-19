Атлетико продлил сотрудничество с Льоренте
00:40 - Читати українською
Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте останется в лагере "матрасников".
Маркос Льоренте оставил свою подпись на новом контракте с мадридским Атлетико, сообщает официальный сайт клуба.
Атлетико едва не украл Месси из-под носа ПСЖ – Симеоне лично вел переговоры с аргентинцем
Соглашение о сотрудничестве 26-летнего игрока с "матрасниками" теперь рассчитано до лета 2027-го. В 2019 году Атлетико приобрел Маркоса у Реала за 30 млн евро, сейчас transfermarkt оценивает игрока в 80 млн.
В прошлом сезоне Льоренте провел 45 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 12-ю ассистами.
Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter