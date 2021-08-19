Маркос Льоренте оставил свою подпись на новом контракте с мадридским Атлетико, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение о сотрудничестве 26-летнего игрока с "матрасниками" теперь рассчитано до лета 2027-го. В 2019 году Атлетико приобрел Маркоса у Реала за 30 млн евро, сейчас transfermarkt оценивает игрока в 80 млн.

В прошлом сезоне Льоренте провел 45 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 12-ю ассистами.

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