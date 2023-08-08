За испанским футболистом долго следили Интер, Милан, Рома и Ювентус. Впрочем, Альваро Мората принял решение остаться в Атлетике.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мадридский клуб и футболист договорились о продлении соглашения до 2027 года. Руководство Атлетико и главный тренер Диего Симеоне убедили Морату изменить свое мнение по поводу трансфера.

Действующее соглашение испанца с "матрасниками" рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне он сыграл за Атлетико в 45 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три ассиста.

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