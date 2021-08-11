Атлетико прилагает все усилия, чтобы удержать в клубе творцов чемпионского сезона.

Мадридцы на своем официальном сайте объявили о подписании нового соглашения с центрбеком Стефаном Савичем. Срок – три года.

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Летом 2015-го Атлетико заплатил Фиорентине за черногорца 12 млн евро. С тех пор Савич провел в составе "матрасников" 202 матча и отметился 3 голами. Центрбек был неотъемлемой частью чемпионского успеха в прошлом сезоне – 33 матча и один гол.

Добавим, что ранее Атлетико продлил контракт и с главным тренером – Диего Симеоне подписал соглашение до лета 2024-го.

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