Атлетико прервал впечатляющую 18-летнюю серию Реала в международных финалах

Атлетико в ярком матче победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА.

Мадридский Атлетико сумел прервать невероятную серию Реала в международных финальных поединках.

Реал – Атлетико – 2:4 – видео голов и обзор матча

Дело в том, что "сливочные" не проигрывали в решающих матчах на международной арене 18 лет. Последний раз подобное случалось в 2000 году в финале Межконтинентального кубка в Токио. Тогда Реал уступил аргентинскому Бока Хуниорс, сообщает MisterChip.