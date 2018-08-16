Атлетико прервал впечатляющую 18-летнюю серию Реала в международных финалах

Суперкубок УЕФА — 00:35 1676
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Атлетико в ярком матче победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА
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"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євроЛига чемпионов — 15 авг 1045
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"Судьи играли за Динамо". Легендарный защитник киевлян имеет претензии к игре команды Хацкевича против СлавииЛига чемпионов — 15 авг 2069
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Динамо – Славия: справедливо ли арбитр принял в пользу киевлян два спорных решения?Лига чемпионов — 15 авг 866
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Аякс – Динамо: трансферная стоимость игроков обеих команд –19-летний де Лигт дороже Цыганкова в 5 разЛига чемпионов — 15 авг 1096
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