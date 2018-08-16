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Атлетико прервал впечатляющую 18-летнюю серию Реала в международных финалах

10:09 37 Читати українською
Атлетико прервал впечатляющую 18-летнюю серию Реала в международных финалах
ФК Атлетико

Атлетико в ярком матче победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА.

Мадридский Атлетико сумел прервать невероятную серию Реала в международных финальных поединках.

Реал – Атлетико – 2:4 – видео голов и обзор матча

Дело в том, что "сливочные" не проигрывали в решающих матчах на международной арене 18 лет. Последний раз подобное случалось в 2000 году в финале Межконтинентального кубка в Токио. Тогда Реал уступил аргентинскому Бока Хуниорс, сообщает MisterChip.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
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