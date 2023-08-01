Аргентинский специалист Диего Симеоне может продлить контракт с Атлетико до 2026 года.

Руководство мадридского Атлетико намерено продлить контракт с аргентинским наставником команды Диего Симеоне. Об этом пишет испанское издание Marca.

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По информации источника, переговоры между клубом и 53-летним специалистом должны состояться в октябре этого года, когда у Атлетико будет пауза в официальных матчах, вызванная играми национальных сборных.

Боссы мадридцев хотят продлить соглашение с Диего Симеоне до 2026 года. Аргентинский специалист работает в испанской команде с зимы 2011 года. Никаких финансовых аспектов нового соглашения не разглашается.

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