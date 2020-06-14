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Атлетико повторил клубный рекорд по ничьим

20:05 14 Читати українською
Атлетико повторил клубный рекорд по ничьим
Радость "матрасников" / твиттер Атлетико

Мадридский Атлетико не справился с Атлетиком из Бильбао в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги (1:1) и повторил собственное интересное достижение.

"Матрасники" одержали уже 13-ю ничью в нынешнем сезоне Примеры, сообщает Gracenote Live.

Боевая ничья в видеообзоре матча Атлетик – Атлетико

Это повторение клубного рекорда мадридцев. Ранее Атлетико 4 раза за свою историю завершал чемпионат Испании с 13-ю ничьими. Последний раз такое случилось в сезоне 2005/06. Также аналогичный результат был у столичной команды в сезонах 1990/91, 1978/79 и 1974/75.

К слову, уже в этом сезоне подопечные Диего Симеоне могут обновить собственный рекорд. До завершения соревнований в Примере Атлетико проведет еще 6 матчей.

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