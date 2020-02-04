Атлетико потерял Триппьера перед матчем Лиги чемпионов против Ливерпуля – игрок перенес операцию

Защитник Атлетико Киран Триппьер подвел свою команду перед важными поединками февраля.

Киран Триппьер получил травму паха и был вынужден лечь под нож, сообщает Marca.

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Операция прошла успешно, но на восстановление 29-летнего англичанина понадобится несколько недель. Киран не сможет помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля, который запланирован на 18 февраля.

Напомним, защитник перебрался летом из Тоттенхэма в Атлетико за 22 млн евро. В текущем сезоне Ла Лиги Триппьер провел 16 матчей, в которых отличился тремя голами.

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