Защитник Атлетико Шиме Врсалько не поможет "матрасникам" до конца 2020 года.

Хорвату сделали очередную операцию на левом колене, из-за чего он появится на поле только в январе 2021 года, сообщает официальный твиттер Атлетико.

"В Барселоне происходят странные вещи", – Суарес рассекретил внутренние процессы каталонского клуба

Отметим, что это уже третья операция для Врсалько, которую ему сделают на колене. Ранее, хирургическое вмешательство понадобилось, когда Шиме пережил разрыв передней крестообразной связки, а в мае 2020-го прошел артроскопию для удаления хирургического материала после предыдущей процедуры.

К слову, Врсалько из-за травм провел всего 7 матчей в прошлом сезоне в составе Атлетико, записав в свой актив 1 ассист.

"Я получил 2 миллиона угроз в WhatsApp. Они запугивали моих родных": чем грозит конфликт с униженным Неймаром