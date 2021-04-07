Уругваец пропустит минимум 3 недели, сообщает AS.

Реал – Барселона: Эль Класико рассудит скандальный испанский арбитр

Суарес не смог завершить тренировку в среду. Лидер атак "матрасников" почувствовал мышечный дискомфорт. Ветеран из-за повреждения левой ноги вынужден будет пропустить матчи Ла Лиги против Бетиса, Эйбара, Уэски ​​и Атлетика. Штаб мадридцев надеется на возвращение Суареса 2 мая в матче против Эльче, а уже 9 мая "матрасники" встретятся с бывшим клубом 34-летнего форварда – Барселоной.

"Блаугранас" в данный момент являются главным конкурентом Атлетико в борьбе за титул. В активе "матрасников" 66 очков, у Барсы – 65 пунктов, а у мадридского Реала – 63 балла. В свою очередь Луис Суарес в нынешнем сезоне провел 26 матчей в чемпионате, в которых забил 19 мячей.

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