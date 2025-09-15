Защитник Давид Ганцко и форвард Хулиан Альварес не смогут помочь Атлетико в матче Лиги чемпионов с Ливерпулем.

Атлетико обеспокоен новостями о собственных кадровых проблемах. Давид Ганцко и Хулиан Альварес пропустили воскресную тренировку и, вероятно, не смогут сыграть в гостевом матче против Ливерпуля в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Как информирует Marca, их участие не исключено полностью, но шансы на выход на поле обоих игроков крайне малы.

Альварес получил травму колена, когда ассистировал на Барриоса в матче с Вильяреалом (2:0). Состояние лодыжки Ганцко также не внушает оптимизма: отек, из-за которого он был вынужден покинуть поле, полностью хромая всего через восемь минут после начала игры, все еще заметен.

При нынешнем положении дел велика вероятность, что Атлетико приедет на Энфилд без пяти игроков, считавшихся опорой команды: Хулиана, Ганцко, Баэны, Альмады и Хименеса.

Матч Ливерпуль – Атлетико состоится в среду, 17 сентября.

