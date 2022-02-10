Хосе Хименес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Атлетико. Игрока уже изолировали согласно ководным протоколам Примеры. В прошлом году он тоже болел.

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Участие 27-летнего основного защитника в поединке против Хетафе (12 февраля) исключено, а в матче против Леванте (16 числа) – под очень большим вопросом. Скорее всего, Хименес не успеет полноценно восстановиться от болезни.

В текущем сезоне Хосе Мария отыграл 20 поединков и раз ассистировал. Последние 4 игры Примеры 2021 года уругваец пропустил, а "матрасники" уступили.

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