В лагере мадридского клуба не согласны с наказанием для своего защитника.

Атлетико не видит достаточно доказательств и оснований для дисквалификации Кирана Триппьера на 10 недель, клуб планирует обращаться в УЕФА с апелляцией, сообщает AS.

Триппьер получил серьезную дисквалификацию и штраф за нарушение правил о ставках – он не сыграет в 1/8 ЛЧ против Челси

Напомним, 30-летнего англичанина обвинили в ставках на свой собственный трансфер в 2019-м. О первых подозрениях нарушения регламента Футбольная ассоциация Англии объявила еще в мае 2020 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Триппьер провел 13 матчей, в которых отметился 4-мя ассистами.

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