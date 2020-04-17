Атлетико получит неслыханную выгоду, если Ла Лигу не удастся доиграть

Атлетико может принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, даже если текущий сезон не будет завершен.

"Матрасники" получат приглашение сыграть в Лиге чемпионов, если нынешний розыгрыш Ла Лиги завершится досрочно, сообщает COPE.

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На вынужденную паузу Атлетико ушел на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков после 27 туров. Однако УЕФА решил учесть тот факт, что мадридцы выходили в финал Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах и предоставить команде Диего Симеоне путевку в самый престижный клубный турнир Европы.

Напомним, что в чемпионате Испании до остановки сезона из-за пандемии коронавируса удалось сыграть лишь 27 туров. Места в топ-4, которые дают право выступать в Лиге чемпионов по спортивному принципу, занимают Барселона, Реал, Севилья и Реал Сосьедад.

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