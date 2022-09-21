Полузащитник Ренна и сборной Хорватии Ловро Майер оказался на радарах ведущих испанских клубов. Особое внимание есть от Атлетико.

"Рохибланкос" уже начали думать над трансферами следующего лета. Одним из основных кандидатов на усиление является 24-летний хорватский хавбек, сообщает MD.

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Атлетико хотел подписать Майера еще этим летом, но французам удалось удержать игрока, которого окрестили "новым Модричем" из-за внешнего вида, стиля и позиции. Среди претендентов была и Барселона. Сейчас Ренн оценил Ловро в 60 миллионов евро, хотя только в прошлом году приобрел его у Динамо Загреб за 12 млн.

В этом сезоне Ловро Майер провел 8 поединков, отличился голом и двумя ассистами. 6 и 13 октября его команду ожидают матчи Лиги Европы против Динамо.