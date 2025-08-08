Джакомо Распадори так и не стал своим в Наполи. Несмотря на статус основного игрока сборной Италии под руководством Лучано Спаллетти, Джакомо не был основным в своем клубе. Он начал регулярно появляться в основе лишь после травмы Ромелу Лукаку.

Наполи официально избавился от игрока, который лишил его Скудетто

Еще зимой Распадори просился на выход из Наполи, но главный тренер Антонио Конте его не отпустил. Однако летом форвард, который любит исполнять роль ложной девятки, добился своего. Как информирует Фабрицио Романо, Распадори переходит в Атлетико за 22 млн евро + 4 млн евро бонусами.

В предыдущем сезоне Джакомо сыграл за Наполи 26 матчей и забил 6 голов. Его вклад в выигрыш Скудетто незначителен.

