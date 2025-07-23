Атлетико на своем официальном сайте объявил о подписании Марка Пубиля из Альмерии. Он поставил подпись под соглашением до лета 2030 года.

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Как информирует Marca, столичный клуб заплатил за правого защитника 16 млн евро. Еще 4 млн евро Альмерия может получить в виде бонусов. Также Атлетико отдаст Альмерии 15% с последующей перепродажи футболиста.

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22-летний испанец провел в составе Альмерии 63 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 8 голевых передач.

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