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Атлетико подписал Эрмосо, – Marca

17:38 90 Читати українською
Атлетико подписал Эрмосо, – Marca
Марио Эрмосо (слева) / EFE

Мадридский Атлетико договорился о переходе защитника барселонского Эспаньола Марио Эрмосо.

Мадридцы согласовали переход центрбэка "попугаев", сообщает Marca.

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По информации издания, Атлетико договорился о трансфере Эрмосо за сумму, значительно меньшую, предусмотренных клаусулой 40 млн евро. Эспаньол решил заработать меньше на фоне риска потерять защитника бесплатно следующим летом. О подписании воспитанника Реала "матрасники" вскоре объявят официально.

В сезоне 2018/19 Марио Эрмосо провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее он защищал цвета Кастильи и Вальядолида.

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