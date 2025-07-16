Атлетико на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Бетиса Джонни Кардосо. Сообщается, что игрок подписал пятилетний контракт.

Финалист Лиги конференций переходит в Атлетико за 25 млн евро – Тоттенхэм не сможет воспользоваться особой клаусулой

Трансфер обошелся "кольчонерос" в 30 млн евро вместе с бонусами. Именно Атлетико был его приоритетом, несмотря на то, что Тоттенхэм имел преференциальное право выкупа за 25 миллионов евро, связанное со старым соглашением по Джованни Ло Чельсо. Но сам Кардосо отказывается переходить к англичанам, поэтому это право не было реализовано.

Атлетико видит в Кардосо идеального кандидата на роль опорника – по качеству, стабильностью и перспективностью он полностью соответствует требованиям Диего Симеоне.

Напомним, что Кардосо стал первым американцем, который сыграл в стартовом составе финала еврокубка. В той встрече Бетис уступил Челси со счетом 1:4.

Атлетико потратил уже примерно 115 млн. евро на четырех летних новичков. Ранее команду пополнили Баэна, Руджери и Альмада.