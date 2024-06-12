Нападающий Жироны Артем Довбик близок к смене клубной прописки этим летом.

Атлетико еще на шаг приблизился к трансферу Довбика – мадридцы подготовили контракт для украинца, рассчитан до 2029 года, сообщает Николо Скира.

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Отмечается, что "матрасники" готовы заплатить клаусулу, прописанную в контракте Артема с Жироной. По информации "Футбол 24", она составляет 50 миллионов евро.

Напомним, что Довбик завоевал трофей Пичичи – лучшему бомбардиру чемпионата Испании – в первом же сезоне в Ла Лиге. Для этого украинцу понадобилось 24 гола в 36 поединках первенства.

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