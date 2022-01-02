Атлетико едва ли не больше всех в Испании страдает от завершения контрактов ключевых исполнителей.

Летом 2022 года сразу 5 игроков мадридского клуба могут стать свободными агентами, сообщает AS. Речь идет о Суаресе, Фелипе, Эррере, Врсалько и Шапоньиче.

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Все эти игроки уже с 1 января получили право заключать предварительные контракты с другими клубами. Не исключено, что с некоторыми успеет договориться и Атлетико. Также "матрасникам" придется принять решение по Антуану Гризманну – выкупить француза за 40 млн евро, вернуть Барселоне или продлить аренду еще на год.

Напомним, что Атлетико является действующим чемпионом Испании, но в текущем сезоне команда Симеоне сражается только за зону ЛЧ.

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