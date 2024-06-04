“Матрасники” хотят усилить линию атаки, которая ослабла после ухода Мемфиса Депая. Как сообщает Marca, Атлетико заинтересовался Хулианом Альваресом из Манчестер Сити.

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Мадридцы не смогут конкурировать с "горожанами" в плане финансов, но все равно попытается осуществить сделку и уже работает над ней. Даже если будет малейший шанс на переход аргентинца, Атлетико постарается им воспользоваться.

В мадридском клубе он гарантированно получит больше игрового времени. "Матрасники" собираются подчеркивать это во время переговоров. Кроме того, Альварес может задуматься об уходе, если Манчестер Сити подпишет еще одного новичка в атаку.

Официально Атлетико возможный трансфер не обсуждал, но уже установил первые контакты, чтобы понять, заинтересован ли форвард в переходе. Родриго де Пауль, Молина и Анхель Корреа, которые играют с Альваресом за сборную Аргентины, будут пытаться убедить форварда присоединиться к команде. Никто в Атлетико не сомневается, что нападающий идеально впишется в команду.

Напомним, Хулиан Альварес выступает за Манчестер Сити с 2022 года. В общем 24-летний игрок сыграл за "горожан" в 103 матчах. В его активе 36 голов и 18 результативных передач.

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