Атлетико поборется за звезду Манчестер Сити – мадридцы разработали коварный план, чтобы соблазнить игрока
Руководство Атлетико рассматривает вероятность подписать нападающего Манчестер Сити Хулиана Альвареса.
“Матрасники” хотят усилить линию атаки, которая ослабла после ухода Мемфиса Депая. Как сообщает Marca, Атлетико заинтересовался Хулианом Альваресом из Манчестер Сити.
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Мадридцы не смогут конкурировать с "горожанами" в плане финансов, но все равно попытается осуществить сделку и уже работает над ней. Даже если будет малейший шанс на переход аргентинца, Атлетико постарается им воспользоваться.
В мадридском клубе он гарантированно получит больше игрового времени. "Матрасники" собираются подчеркивать это во время переговоров. Кроме того, Альварес может задуматься об уходе, если Манчестер Сити подпишет еще одного новичка в атаку.
Официально Атлетико возможный трансфер не обсуждал, но уже установил первые контакты, чтобы понять, заинтересован ли форвард в переходе. Родриго де Пауль, Молина и Анхель Корреа, которые играют с Альваресом за сборную Аргентины, будут пытаться убедить форварда присоединиться к команде. Никто в Атлетико не сомневается, что нападающий идеально впишется в команду.
Напомним, Хулиан Альварес выступает за Манчестер Сити с 2022 года. В общем 24-летний игрок сыграл за "горожан" в 103 матчах. В его активе 36 голов и 18 результативных передач.
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