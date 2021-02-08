Из-за неожиданного прощания с Диего Костой в составе мадридцев осталось вакантным место центрфорварда. Да, Луис Суарес возглавляет бомбардирскую гонку в Ла Лиге, но и уругвайцу уже 34 года.

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Селекционная служба Атлетико уже определилась с приоритетным трансфером на эту позицию. По информации Bild, летом "матрасники" попытаются купить нападающего Айнтрахта Андре Силву. Отмечается, что заплатить придется более 30 миллионов евро.

К слову, португалец после неудачного периода в Милане сумел реанимировать свою карьеру в Айнтрахте. В нынешнем сезоне 25-летний форвард забил 17 голов. Больше за Силву в рамках Бундеслиги забил только Роберт Левандовски.

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