Мадридский Атлетико рассматривает возможность трансфера форварда английского Ливерпуля Дарвина Нуньеса, информирует AS. 25-летний уругваец рассматривается как преемник универсального футболиста атаки "матрасников" Анхеля Корреа, который после клубного чемпионата мира, вероятнее всего, покинет столицу Испании.

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"Красные" готовы продать Нуньеса, если смогут договориться о сумме трансфера, а самого игрока устроит личный контракт и амбиции нового клуба.

В этом сезоне Нуньес провел 43 поединка за мерсисайдцев во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 7 голевых пасов, а его нынешнее соглашение рассчитано еще на 3 года.

Напомним, что Ливерпуль приобрел Нуньеса у Бенфики за 75 млн евро. "Красные" хотят выручить за игрока 40-45 млн евро и согласятся отдать его в аренду с обязательством выкупа.

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