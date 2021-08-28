Аргентинец переехал в чемпионат Италии, сообщает официальный сайт фриульцев.

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Удинезе арендовал Переса на сезон. Перед переходом защитник продлил контракт с Атлетико. Новое соглашение Переса с "матрасниками" рассчитано до лета 2026-го. Центрбек стал игроком мадридцев еще в июле 2018-го, но до сих пор не провел ни одного матча в составе команды Симеоне.

Сезон 2020/21 Неуэн Перес провел в составе Гранады. В его активе 26 матчей за середняка Примеры во всех турнирах.

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