Защитник присоединится к "фармацевтам" на правах годичной аренды, сообщает официальный твиттер Байера. Леверкузенский клуб также имеет право выкупа Ариаса по завершении сезона.

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"Мы подписали очень опытного игрока, который быстро сможет нам помочь. Этот трансфер важен для структуры нашей команды из-за большого количества поединков в течение ближайших недель", – поделился спортивный директор немцев Руди Феллер.

Напомним, Ариас перешел в Атлетико в июле 2018 году с ПСВ за 11 млн евро. В прошлом сезоне провел за мадридцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

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