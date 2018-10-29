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Атлетико отличился невероятным достижением среди команд топ-5 лиг Европы

28 октября 07:30 155 Читати українською
Атлетико отличился невероятным достижением среди команд топ-5 лиг Европы
Диего Годин и Филипе Луис / ФК Атлетико

Мадридский Атлетико пока является единственной командой из топ-5 лиг, еще не пропускала в первом тайме.

Атлетико в матче 10 тура Ла Лиги дома принимал Реал Сосьедад. Подопечные Диего Симеоне уверенно победили со счетом 2:0 благодаря голам Диего Година и Филипе Луиса.

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В этом матче "матрасники" снова не пропустили в первом тайме. Сейчас команда из Мадрида остается единственной среди всех в топ-5 лигах, кому это удавалось.

Атлетико после 10 туров имеет 19 очков и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

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