Реал в предыдущем туре стал чемпионом Испании, разгромив Эспаньол. Королевский клуб громко отметил титул, но на следующий матч празднование не перенесется. В воскресенье Реал перед мадридским дерби с Атлетико не получит чемпионский коридор, сообщает El Partidazo de COPE.

"Этот жест родился для признания чемпиона, а некоторые хотят превратить его в публичное унижение, в дань, которую должны платить соперники. Атлетико ни при каких условиях не будет участвовать в этом издевательстве. Свою позицию мы никому не навязываем", – цитирует издание источник в клубе.

Атлетико выиграл предыдущий чемпионат Испании, но в первом туре этого чемпионата также не получил чемпионского коридора от Сельты. "Матрасники" сейчас занимают лишь четвертое место в Примере.

Реал выиграл чемпионат Испании – Лунину не позволили выйти в титульном матче, Бензема поставил чемпионскую точку