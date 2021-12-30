"Матрасники" не захотели переплачивать итальянцам за форварда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Симеоне отреагировал на уход Косты из Атлетико

Летом Милик станет свободным агентом, поэтому Атлетико рассчитывал забрать игрока за скромную сумму. Но Наполи попросил немалые 15 млн евро. Испанский гранд решил переключиться на других нападающих, чтобы заменить Диего Косту уже в январе.

Добавим, что Наполи не включил Милика в заявку на сезон 2020/21, и поляк уже несколько месяцев находится без игровой практики.

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