Чемпионат Испании 2025/26, 3-й тур

Алавес – Атлетико – 1:1

Голы: Висенте, 13 (пен) – Симеоне, 7

Реал Овьедо – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Дендонкер, 40

Жирона расчистила путь Ванату, отпустив провального форварда к 55-кратному европейскому чемпиону

Атлетико шокировал, оставшись без побед в первых трех турах чемпионата. Мадридцы стартовали с поражения от Эспаньола, затем раскатали 1:1 с Эльче, а теперь случилась ничья с Алавесом. "Матрасники" открыли счет уже на 7-й минуте усилиями Симоне, однако этот гол нельзя было засчитывать – Джулиано находился в офсайде перед отскоком, с которого он и отличился.

