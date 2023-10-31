Атлетико предложил действующему главному тренеру команды Диего Симеоне продлить контракт, который истекает летом 2024-го года. Об этом информирует COPE. Согласно источнику, боссы "матрасников" предлагают аргентинскому специалисту новое трёхлетнее соглашение.

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Сообщается, что договор будет предусматривать пункт о расторжении контракта в случае непопадания Атлетико в Лигу чемпионов по итогам любого из сезонов. В этом случае разорвать соглашение сможет как клуб, так и сам Симеоне. При активации этого пункта никому из сторон не придётся выплачивать компенсацию.

Согласно Marca, Симеоне согласен на существенное снижение зарплаты.

Напомним, что Симеоне тренирует Атлетико с 2011 года. В этом сезоне он в очередной раз трансформировал свою команду, которая играет в яркий атакующий футбол. После 11 туров Ла Лиги "матрасники" занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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