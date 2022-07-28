Науэль Молина стал третьим летним новичком Атлетико, хотя мог продолжить карьеру в Италии в составе другого гранда.

Официальный сайт Атлетико сообщил о переходе аргентинского защитника Удинезе – Науэля Молины – в лагерь "матрацников". Соглашение 24-летнего фулбека сборной Аргентины с мадридцами рассчитано до 2027 года.

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Согласно информации Mundo Deportivo, Атлетико заплатил за новичка 12 миллионов евро. Еще 6 миллионов евро Удинезе должен получить в качестве бонусов. В то же время Transfermarkt подает более высокую сумму (20 млн евро). Диего Симеоне лично настаивал на приобретении этого футболиста, видя в своём соотечественнике наилучшее усиление для правого фланга обороны. По слухам, Молиной также интересовался Ювентус.

В предыдущем сезоне Науэль провел 37 матчей за Удинезе во всех турнирах, забив 8 голов. В составе сборной Аргентины фулбек выиграл Кубок Америки-2021.

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