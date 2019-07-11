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Атлетико официально подписал таланта Бенфики Шапоньича

21:17 67 Читати українською
Атлетико официально подписал таланта Бенфики Шапоньича
Иван Шапоньич / фото: ФК Атлетико

Нападающий Бенфики Иван Шапоньич стал игроком мадридского Атлетико.

Нападающий Иван Шапоньич официально присоединился к мадридскому Атлетико, передает официальный твиттер клуба.

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Отмечается, что контракт рассчитан на 3 года, о других деталях сделки пока неизвестно.

Напомним, Шапоньич стал чемпионом мира-2017 среди команд U-20 в составе сборной Сербии. Нападающий успел поиграть за Партизан, Зюлте-Варегем и резервную команду Бенфики.

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