Атлетико официально подписал таланта Бенфики Шапоньича

Нападающий Бенфики Иван Шапоньич стал игроком мадридского Атлетико.

Нападающий Иван Шапоньич официально присоединился к мадридскому Атлетико, передает официальный твиттер клуба.

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Отмечается, что контракт рассчитан на 3 года, о других деталях сделки пока неизвестно.

Напомним, Шапоньич стал чемпионом мира-2017 среди команд U-20 в составе сборной Сербии. Нападающий успел поиграть за Партизан, Зюлте-Варегем и резервную команду Бенфики.

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