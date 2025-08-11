Атлетико на своем официальном сайте объявил о подписании Джакомо Распадори. Игрок поставил подпись под пятилетним контрактом. По словам Фабрицио Романо, трансфер обошелся мадридскому клубу в 22 млн евро + 4 млн евро в виде бонусов. Он стал седьмым новичком "кольчонерос" этим летом – клуб потратил на трансферы 175 млн евро.

Атлетико подписывает форварда сборной Италии – он наконец обрел свободу

Еще зимой Распадори просил выхода из Наполи, но главный тренер Антонио Конте его не отпустил. Однако летом форвард, который любит исполнять роль фальшивой девятки, добился своего.

В предыдущем сезоне Джакомо сыграл за Наполи 26 матчей и забил 6 голов. Его вклад в выигрыш Скудетто незначительный.

Как любимый гол Месси стал бессмертным благодаря искусству – уникальное произведение уже продают за баснословные миллионы