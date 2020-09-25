Атлетико официально объявил о трансфере Суареса
Уругвайский нападающий "блаугранас" Луис Суарес продолжит карьеру в Мадриде.
Барселона и Атлетико завершили переход Суареса. 33-летний уругваец подписал с мадридцами контракт на 2 года, сообщает официальный сайт "матрасников".
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Ранее сообщалось, что Суарес покинул Барселону на правах свободного агента, но каталонцы сохранили шанс заработать на этой операции. В соглашении о переходе уругвайца нет фиксированной суммы, но в виде бонусов прописаны шесть миллионов евро.
Напомним, Суарес присоединился к Барселоны в 2014 году, перейдя из Ливерпуля за 82 млн евро. Всего Луис провел за "сине-гранатовых" 283 матча во всех турнирах, где забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. С каталонцами он выиграл 13 титулов.
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