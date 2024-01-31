На своем официальном сайте "матрасники" объявили о трансфере 33-бразильца. Габриэл Паулиста подписал контракт до 30 июня 2024 года.

Трансфер форварда Ювентуса в Атлетико сорвался – игрок прибыл травмированным

Как сообщает Marca, разорвал свой контракт с Валенсией, за которую выступает Роман Яремчук, и присоединился к Атлетико на правах свободного агента. Габриэл Паулиста перешел к "летучим мышам" в 2017 году. В Испании он также играл в составе Вильяреала. В текущем сезоне бразилец сыграл в 19 матчах.

Напомним, это уже второй зимний трансфер Атлетико. Ранее клуб подписал полузащитника Артура Вермерена.

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