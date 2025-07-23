Пресс-служба "матрасников" объявила о переходе 22-летнего защитника из Альмерии. Марк Пубиль подписал контракт с Атлетико до 2030 года.

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Альмерия получит за своего игрока 16 миллионов евро, а еще 4 млн в качестве бонусов. Кроме того, "красно-бело-синие" будут иметь 15% от будущей перепродажи. Более 2,5 миллиона получит Леванте, где Пубиль начинал свою профессиональную карьеру.

Марк – в составе сборной Испании участвовал в Олимпиаде в 2024 году. Защитник вместе с командой завоевал золотые медали.

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